Полиция и пожарна ще следят за реда по време на тазгодишния Фестивал на фолклорната носия в село Жеравна, съобщиха от ОД на МВР.

На 21, 22 и 23 август са предвидени съвместни екипи от РУ-Сливен и РУ-Котел. Почти целия наличен състав на Районното управление в Котел ще се включи в опазване на обществения ред и недопускане на инциденти.

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Движението ще бъде регулирано от полицейски екипи.Органите на реда отправят апел към посетителите да спазват правилата, да бъдат внимателни при паркиране и движение в района на фестивала, да не оставят личните си вещи без надзор и да спазват указанията на органите на реда.

Категорично се забранява паленето на огън. Нарушителите ще бъдат санкционирани по Закона за МВР и Закона за горите.

На място ще има два екипа на пожарната, които ще са в готовност да предприемат незабавни действия при най-малка опасност от възникване на пожар.