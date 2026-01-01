Министерският съвет одобри измененията и допълненията на Наредбата за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България. С него в националното законодателство се въвеждат изискванията на Делегирана директива (ЕС) 2025/811, която актуализира видовете информация, подлежаща на докладване към системите за отчет на корабите.

Промените разширяват набора от данни, които капитаните на кораби с бруто тонаж 300 БТ и повече, трябва да предоставят при навлизане в район на система за задължително докладване, приета от Международната морска организация (IMO) и използвана от крайбрежната държава.

Освен информация за навигационния статус, занапред ще се докладват и данни за застрахователните сертификати за морски искове, както и за свидетелствата за наличие на застраховка или друго финансово обезпечаване на гражданската отговорност по три международни конвенции - за щети от замърсяване с нефт, за замърсяване с корабно гориво и за изваждане на потънало имущество.

Информацията се предоставя по електронен път пред Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и подлежи на актуализиране при промени.

С постановлението се прецизира терминологията в Наредбата, така че да съответства на действащото национално законодателство и на обнародваните международни актове.

Отстранени са несъответствия, остарели термини и неточни препратки. Отразени са и организационните промени в Изпълнителна агенция „Морска администрация“, включително създаването на Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ и обособяването в нея на Морския спасително-координационен център.