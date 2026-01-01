Министерството на образованието и науката публикува теста и ключа с верните отговори от изпита по български език и литература от националното външно оценяване в 7. клас.

Учениците от 7-и и 10-и клас се явиха на национално външно оценяване по БЕЛ

Припомняме, че по-рано изпитът за седмокласниците започна в 9:00 часа и се състоя в 1637 училища в страната.

„Асен нетърпеливо пое листа от квестора. Най-сетне! Двайсет и пет въпроса за Римската империя, за които той се беше готвил цяло лято“. Това е началото на текста на писателя и сценарист Христо Раянов, който преразказваха седмокласниците на националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ). Те трябваше да напишат подробен преразказ от името на героя на неизучаваната творба „Въпрос №18“, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).