Националните външни оценявания за учениците от VII и X клас започнаха днес с изпита по български език и литература за 7-и и 10-и клас.

През учебната 2025/2026 година няма промени във формата и времетраенето на тестовете по този учебен предмет и за двата випуска, уточниха сутринта от МОН.

Изпитът за седмокласниците започна в 9 часа и се проведе в 1637 училища в страната. Те писаха по вариант номер 1, който беше изтеглен рано сутринта в сградата на просветното министерство.

Тестът продължи 165 минути и беше в две части - по 75 и 90 минути. Съдържаше общо 26 задачи – 18 с избираем отговор, 6 с кратък свободен отговор, една задача с разширен свободен отговор и една задача за създаване на текст (преразказ на неизучавана творба).

Изпитът по български език и литература за X клас пък започна в 8 часа в 1030 училища и бе с продължителност 90 минути, съдържаше общо 21 задачи - 13 с избираем отговор, 5 с кратък свободен отговор, една задача за редактиране, една задача с разширен свободен отговор за формулиране на теза или антитеза и една задача за създаване на текст.

Преди началото на изпита Таня Панчева – заместник-министър на образованието, пожела на всички седмокласници да са спокойни, уверени в своите знания.

Какви изпити още предстоят?

На 19 юни е изпитът по математика за двата класа.

Очаква се на националните външни оценявания по български език и литература и по математика да се явят общо над 110 000 седмокласници и десетокласници.

За всеки изпут учениците следва да са в училището поне 30 минути преди началото, да носят документ за самоличност и служебна бележка. Пишат с черен химикал.

За изпита по чужд език по желание на 22 юни са подадени заявления от 2624 седмокласници и 3704 десетокласници.

За изпита по информационни технологии на 23 юни за измерване на дигитални компетентности са заявили участие 982 десетокласници.

Резултатите от националните външни оценявания ще бъдат обявени до 1 юли включително.