„Двете решения на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), с които ни разрешават предварително изпълнение на новите договори за Зона 3 и Зона 4, е поредната важна крачка, за да решим трайно въпросите със сметоизвозването и почистването в София. Това е стъпка към изпълнението на обещанието ни към софиянци – да получат дългосрочна услуга на приемливи финансови нива“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Столичният кмет подчерта мащаба на усилията на екипа му до момента. „Това, което имахме на масата в началото, бяха договори в размер на милиард и сто милиона лева. Ние смятаме, че с всичко, което правим, ще успеем да сключим договори за около 600 милиона лева (300 милиона евро) и да спестим 500 милиона лева (250 милиона евро) на града“.

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Терзиев поясни, че в основата на стратегията стоят три основни стълба. Разминаване на договорите във времето, за да не изтичат едновременно за 20 района. Изграждане на общински капацитет (чрез СПТО и „Софекострой“), който да бъде гарант за Общината и в бъдеще. Постигане на пазарни финансови параметри и реална конкуренция за по-чист град.

По отношение на съдебния контрол по процедурите за двете зони кметът уточни, че вече тече 3-дневния срок за обжалване пред Върховния административен съд (ВАС).

„Предполагаме, че ще има и още обжалвания. В този контекст се надяваме решението на ВАС да бъде взето в сравнително кратки срокове, предвид обществените интереси и нуждата от трайно решение в Зона 3 и Зона 4. Най-важното е, че вече не сме в позиция някой да ни извива ръцете“, категоричен бе Терзиев.

„Тези решения на Комисията за защита на конкуренцията ни приближават към това възможно най-бързо да вкараме новите изпълнители на терен в районите „Слатина“, „Подуяне“, „Изгрев“, „Сердика“, „Надежда“ и „Илинден“. Това ни позволява да разгърнем услугата в нейния пълен капацитет и по график да започне изпълнението на всички дейности по договор – от редовното сметоизвозване до миенето на улици и почистването на шахти“, заместник-кметът по екология Николай Неделков.

По отношение на ситуацията в Зона 3 (районите “Слатина”, “Подуяне” и “Изгрев” ) той подчерта, че Общината е в готовност да поеме изпълнението на дейностите със собствен капацитет, в случай че съдебните процедури продължат и след 1 юли 2026 г.

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Заместник-кметът по правен и административен контрол Стефан Дъров отбеляза, че при процедурата за Зона 4 (районите “Илинден”, “Надежда” и “Сердика”) е извървян целият път на съдебни указания от ВАС, проведена е прозрачна процедура и избраният изпълнител отговаря на всички законови изисквания.

„Постигнахме истински юридически успех, защото следвахме правилата и защитихме интереса на софиянци“, допълни Дъров. „Постигнатите резултати са доказателство, че когато общината работи по ясни правила и защитава единствено интереса на софиянци, тя е по-силна от всеки стар модел,“ заключи Васил Терзиев.

Кметът на София завърши с апел за споделена отговорност към градската среда, като припомни, че чистият град зависи не само от камионите, но и от отношението на всеки един от нас. Столичната община ще продължи да информира своевременно за всички следващи действия и процедури до пълното финализиране на дългосрочните решения за чистотата на София.