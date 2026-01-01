Белгийска гражданка на 36 години е установена да управлява бус под въздействието на наркотично вещество при полицейска проверка в община Попово.

Проверката е извършена на 16 юни 2026 г. около 18:45 часа на третокласен път 202, в района на км 64+138.

Хванаха шофьор с положителна проба за наркотици в Попово

Полицейски служители са спрели товарен автомобил „Нисан Примастар“ с търговищка регистрация, управляван в посока гр. Попово от правоспособна 36-годишна белгийска гражданка.

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При проверка с техническо средство „Dräger Drug 5000“ е отчетено наличие на наркотичното вещество бензодиазепини. На водачката е взета кръвна проба за химичен анализ.

По случая е образувано досъдебно производство.