В град Попово е установен водач, управлявал автомобил под въздействието на наркотично вещество, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

На 14 ноември в 10,55 ч на ул. „Панайот Хитов“ в гр. Попово е извършена полицейска проверка на лек автомобил „Ауди А6“ с варненска регистрация, управляван в посока към ул. „Мара Тасева“ от правоспособен 34-годишен водач от гр. Разград.

По надлежния ред – със специализирано техническо средство „Drager Drug Test 5000” е установено, че той е управлявал автомобила след употреба на наркотичното вещество метамфетамин.

Взета му е кръвна проба за химическо изследване. Водачът е задържан в РУ-Попово. По случая е започнато бързо полицейско производство.