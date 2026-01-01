Полицията в Пловдив въвежда нов подход за контрол на движението. Мерките са в отговор на борбата срещу грубото погазване на пътните правила и намаляване на катастрофите.

На брифинг на ст. комисар Васил Костадинов и началникът на сектор „Пътна полиция“ гл. инспектор Радослав Начев се оповестиха допълнителните мерки, които пловдивската полиция прилага за въздействие върху дисциплината на водачите на моторни превозни средства и намаляване нивата на пътнотранспортния травматизъм на обслужваната територия.

ОД на МВР-Пловдив

От началото на месеца превантивната контролна дейност на служителите вече се допълва и от замерване в полеви условия на шума от двигателите на мотоциклети и автомобили, наблюдение на трафика по въздух с дрон и въвеждане в линейния контрол на 8 необозначени полицейски автомобили с указателни табели за отбиване на нарушителите.

МВР с мащабна акция срещу нерегламентирани гонки и край Пловдив (СНИМКИ/ВИДЕО)

Допълнително зоните на ключови кръстовища в областния град се следят внимателно и в сектор „Видеонаблюдение“, като информацията за засечено грубо нарушение се подава на позициониран наблизо полицейски патрул и виновният водач се санкционира веднага.

ОД на МВР-Пловдив

Също така без толерантност се подхожда спрямо всички агресивни и арогантни шофьори на луксозни моторни превозни средства, а техните данни са изпратени в ТДНП за проверка на доходите им спрямо демонстрирания висок стандарт на живот.

ОД на МВР-Пловдив

Коментирайки темата за пътната безопасност ст. комисар Костадинов подчерта, че лично се ангажира на 1 август в ОД на МВР да започне да функционира лаборатория за изследване на кръвни проби след положителен тест за наркотици на водачи. Паралелно с това той информира за предприета законова инициатива за въвеждане на нов тип полеви тестове с по-голяма достоверност на резултатите.

Правят карта на местата за гонки и рисковите пътища, ускоряват връчването на фишове

От изявлението на гл. инспектор Начев стана ясно, че от началото на седмицата е стартирала тематична акция на полицията по линия на ROADPOL, в рамките на която ще бъдат завишени проверките за алкохол и наркотици на всички водачи.

ОД на МВР-Пловдив

Също така, предвид летния сезон пловдивската полиция е предприела и редица мерки по отношение на двуколесните превозни средства, като за премахнато шумозаглушително устройство от движение вече са спрени 11 мотоциклета.