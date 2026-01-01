15 години от загубата на 12 годишната Валя Димитрова вследствие на тежка катастрофа в Бургас.

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Символичните 12 червени балони и цветя в памет на невръстната жертва на войната по пътищата в ръцете на малчуганите от детска градина "Раковина", родителите и близките на Валя, кметът на Бургас Димитър Николов и директорът на ОД на МВР-Бургас старши комисар Николай Ненков, съобщиха от полицията.

Трагедията с детето постави началото на обществена вълна от недоволство, която промени начина, по който общинските власти и институциите в Бургас подхождат към пътната безопасност в градска среда.

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Случаят с 12-годишното момиче, загинало на пешеходна пътека, се превърна в болезнен поврат и символ на борбата срещу войната по пътищата, която оттогава не спира да е водеща тема за региона.

В годините след инцидента, Община Бургас предприе поредица от конкретни инфраструктурни мерки, известни в местната администрация като „Програма за обезопасяване на критични пешеходни зони“.

БТА

БТА

Първата мащабна реакция включваше преоборудване на десетки пешеходни пътеки с повдигнати платформи и интензивно осветление - мерки, въведени първоначално в районите с висока концентрация на училища и детски градини.

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Впоследствие тези технически решения бяха заложени като стандарт при ремонта на основните пътни артерии в целия град.Подобни трагични инциденти в страната често са принуждавали местните власти да търсят по-строги контролни механизми.

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Така например, случаят с катастрофата край село Телиш от март 2025 г., при която загина 12-годишната Сияна, предизвика вълна от граждански бдения пред Съдебната палата в Плевен и засили натиска за по-ефективно правораздаване по дела за пътни престъпления.