Само няколко месеца след встъпването си в длъжност новият директор на Лувъра Кристоф Льорибо предупреди за сериозно влошеното състояние на световноизвестния музей в Париж, предаде ДПА.

В изслушване пред комисия на френския Сенат той заяви, че Лувърът е „изтощен“ и се нуждае от значителни инвестиции за обновяване и поддръжка.

Льорибо посочи, че редица технически системи и инфраструктурни елементи в музея са остарели, като определи състоянието им като критично. Според него институцията е изправена пред сериозни предизвикателства, свързани с необходимостта от мащабни ремонтни и модернизационни дейности.

Предупреждението идва на фона на натрупани проблеми за музея, включително сигурността и техническото състояние на сградата. Лувърът остава под натиск и след кражба на скъпоценности на стойност около 88 милиона евро, извършена през октомври 2025 г., както и заради периодични стачки на служителите.

С около девет милиона посетители годишно Лувърът е сред най-посещаваните и важни културни институции в света, отбелязва ДПА.