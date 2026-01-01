Министерският съвет одобри учредяването на възмезден безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии – публична държавна собственост, в община Хаджидимово, област Благоевград. Решението е необходимо за изграждането и последващата експлоатация на нов въздушен електропровод с напрежение 110 kV.

Сервитутът обхваща имоти в землищата на град Хаджидимово и село Блатска и ще позволи изграждането на електропроводната инфраструктура, както и на стъпките на стълбовете с площ до 100 квадратни метра.

Проектът предвижда изграждането на кабелно трасе на нова въздушна линия 110 kV, която ще свързва повишаваща подстанция „Хаджидимово“, разположена в местността „Бааларда“ край село Блатска, с подстанция „Гоце Делчев“, намираща се в местността „Капсии“ в землището на село Борово, община Гоце Делчев.

От правителството посочват, че решението е взето в съответствие с изискванията на Закона за горите и създава необходимите правни условия за реализацията на енергийния обект.

Учредяването на безсрочния сервитут ще осигури достъп до засегнатите терени както за строителството на електропровода, така и за неговото бъдещо обслужване и поддръжка. Очаква се новата електропроводна връзка да допринесе за развитието и надеждността на електроенергийната инфраструктура в региона.