Министерството на образованието и науката публикува теста и ключа с верните отговори от изпита по български език и литература от националното външно оценяване в 10. клас.

Учениците от 7-и и 10-и клас се явиха на национално външно оценяване по БЕЛ

Припомняме, че по-рано се състоя и изпитът по български език и литература за десети клас. Той съдържаше 21 задачи. От тях 13 задачи са с избираем отговор, 5 - с кратък свободен отговор, една задача е за редактиране, една задача е с разширен свободен отговор за формулиране на теза или антитеза, и една задача е за създаване на текст.