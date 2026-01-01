Полицията издирва водач на пътно превозно средство, участвал в пътнотранспортно произшествие на общинския път за село Ценово. Инцидентът е станал около 22:28 часа на 15 юни.

От полицията призовават всеки, който разполага с информация, да сигнализира на органите на реда.

Издирват 18-годишен шофьор без книжка, избягал от проверка във Великотърновско

По първоначална информация на 15.06.2026 г., около 22:28 ч., на тел. 112, е получено обаждане от 54-годишна жена за човек, който лежи в безпомощно състояние на общинския път за село Ценово, в близост до местност "Ерека".

Мъж е с опасност за живота след катастрофа между Стара Загора и Чирпан

На място незабавно е изпратен полицейски екип. Установен е 77-годишен мъж. Екип на ФСМП е транспортирал мъжа до ФСМП град Чирпан, по-късно той е починал.

Работата по изясняването на всички факти и обстоятелства по случая продължава в рамките на започнато в РУ-Чирпан досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура-Стара Загора.