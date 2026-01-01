Издирват 18-годишен шофьор без книжка, избягал от проверка във Великотърновско, съобщиха от полицията.

На 16 юни вечерта на пътя между селата Сушица и Камен патрул се е разминал с водача от село Камен, за който има информация, че е неправоспособен.

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Установено е, че автомобилът е с прекратена регистрация. Униформените са го последвали.

Младежът е увеличил скоростта и завил по черен път в землището на село Лозен.

Колата е установена по-късно. Водачът се е укрил и се издирва.