От 4 юли до 1 август във Велинград ще се проведат 53-ите Велинградски празници на културата – традиционна поредица от събития, която всяко лято събира жители и гости на града около изкуството, музиката, литературата, фолклора и местните традиции.

Тазгодишното издание ще премине под знака на 20 години от обявяването на Велинград за СПА столица на България.

Програмата включва концерти, фестивали, изложби, литературни срещи, детски инициативи и прояви, организирани от културните институции, читалищата и творческите състави в общината.

Велинградските празници на културата поставят своето начало в първата събота на месец юли. През 2026 година това е 4 юли – Денят на Велинград. Празничната програма ще започне с тържествена света литургия за здраве и благоденствие на жителите на общината и посрещане на Родопската теснолинейка. В програмата на деня са включени още откриването на изложбата „От традицията на баните до престижа на СПА столицата“, арт-анимации за деца, шоу на кокили, представяне на филм за Велинград и концерт на Трио „Сопрано“.

Кулминацията на празничния ден ще бъде спектакълът на Компания за съвременно изкуство „Нов цирк“, който ще съчетае въздушна и водна акробатика, светлинни ефекти и впечатляващи артистични изпълнения. Вечерта ще завърши с лазерно шоу на площад „Николай Гяуров“, а жителите и гостите на града ще имат възможност да се докоснат и до изкуството „Ебру“ – рисуване върху вода с Антонина Бебенова.

Цялата програма вижте тук: