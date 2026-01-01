Детска градина „Дъга“ в село Ягодина ще бъде закрита от 1 септември 2026 г. с решение на Общинския съвет в Борино, взето единодушно на днешното заседание.

Мотивите за закриването са свързани с трайното намаляване на броя на децата в населеното място и липсата на нов прием през последните години. В докладната записка на кмета Мустафа Караахмед се посочва, че през последните две-три учебни години в детското заведение не са постъпвали нови деца, а всички възпитаници, посещавали детската градина през настоящата учебна година, успешно са завършили задължителното предучилищно образование и през есента ще постъпят в първи клас.

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Според направена справка в ЕСГРАОН към момента в село Ягодина няма деца, които да бъдат записани в детската градина през учебната 2026/2027 година, а данните показват и липса на раждаемост, посочва още вносителят на предложението.

Към момента на територията на община Борино функционират две детски градини – ДГ „Радост“ в Борино и ДГ „Дъга“ в Ягодина. След закриването на детското заведение в Ягодина, при евентуална необходимост децата ще бъдат насочвани към детската градина в общинския център, като за тях ще бъде осигурен специализиран транспорт.

С решението си общинските съветници възложиха материално-техническото оборудване на детската градина да бъде прехвърлено на кмета село Ягодина, сградният фонд да бъде предоставен за стопанисване на кметството. Архивът и задължителната документация на закритото детско заведение ще се съхраняват в детската градина в Борино.

Сградата на ДГ „Дъга“ е общинска собственост и се намира в имот с площ 6900 кв. м и застроена площ 312 кв. м. С решението на Общинския съвет кметът на общината е натоварен да предприеме необходимите действия по закриването на детското заведение и уреждането на трудовите правоотношения с персонала съгласно Кодекса на труда.