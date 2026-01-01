Народното събрание избра съставите на постоянните делегации, които ще представляват България в редица международни парламентарни организации. Депутатите определиха ръководителите и членовете на делегациите в Парламентарната асамблея на НАТО, Съвета на Европа, ОССЕ, Интерпарламентарния съюз и други международни формати.

Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа

Асен Бабачев от "Прогресивна България" бе избран за ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Тя се състои от петима основни и петима заместващи представители.

От "Прогресивна България" е избран ръководител Асен Бабачев, Александър Узунов - основен представител. Трима са заместващите представители - Явор Плашилски, Георги Петров и Радослав Вълчев.

ГЕРБ-СДС има един основен представител, който е и зам.-ръководител - Георг Георгиев, и един заместващ представител - Йорданка Фандъкова.

ДПС има един основен представител и заместник-ръководител Атидже Алиева-Вели.

"Демократична България" е с един заместващ представител - Александра Стеркова.

"Продължаваме промяната" има един основен представител - Асен Василев.

Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

Весела Момчева-Таун от „Прогресивна България“ бе избрана за ръководител на постоянната делегация на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Тя се състои от шестима основни и шестима заместващи представители. Заместник – ръководител на делегацията стана Деница Сачева от ГЕРБ – СДС.

От „Прогресивна България“ бяха избрани двама основни и трима заместващи представители на делегацията. За втори основен член бе гласуван народният представител Слави Василев, а за заместващи – Румен Мунтянов, Тихомир Кръстев и Вяра Петрова.

От ГЕРБ- СДС парламентът избра един основен и двама заместващи членове. За заместващи представители депутатите гласуваха Костадин Ангелов и Стефан Арсов.

От ДПС бяха избрани един основен и един заместващ представител - Атидже Алиева- Вели и Джем Яменов.

От „Демократична България“ бе избран един основен представител - Надежда Йорданова.

От „Продължаваме промяната“ също бе гласуван един основен член – Богдан Богданов.

Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС)

Депутатите избраха постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС). Начело на делегацията беше избран Милен Трифонов от "Прогресивна България" (ПБ).

Съставът на постоянната делегация е от петима членове – трима от ПБ и по един от ГЕРБ-СДС и от ДПС.

В състава ѝ влизат - от ПБ - Милен Трифонов (ръководител) и членове – Александра Вълчева и Васил Горанов, от ГЕРБ-СДС - Александър Иванов, и от ДПС - Айтен Сабри.

Централноевропейската инициатива

Искра Михайлова от ДПС бе избрана за ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Централноевропейската инициатива. Делегацията е от петима членове.

„Прогресивна България“ – двама членове - Румяна Янкова-Аврамова и Владимир Раков.

ГЕРБ-СДС е с един - Красимир Терзиев.

ДПС – един представител, който е и ръководител на делегацията - Искра Михайлова.

„Възраждане“ е с един представител - Коста Стоянов.

Парламентарната асамблея по франкофония

Елисавета Белобрадова от "Демократична България" оглави постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония.

За заместник-ръководител беше избрана Олга Борисова от "Прогресивна България" (ПБ), а за член - Владимир Николов от ПБ.

Интерпарламентарната асамблея по православие

Тома Биков от ГЕРБ-СДС бе избран за ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие.

Делегацията се състои от четирима представители – двама от „Прогресивна България“, един от ГЕРБ-СДС и един от „Възраждане“.

От парламентарната група на „Прогресивна България“ бяха избрани народните представители Юлиан Димитров и Иван Мавродиев.

От „Възраждане“ за член на делегацията бе избран народният представител Петър Петров.

Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Даниел Парушев от „Прогресивна България“ бе избран за ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието. Парламентът избра и състав на делегацията. Тя се състои от двама народни представители от парламентарната група на „Прогресивна България“ и един от тази на „Демократична България“.

За втори представител от „Прогресивна България“ бе избрана Ирина Асиова – Диамант.

За член на делегацията от „Демократична България“ парламентът гласува народният представител Павел Попов.

Постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз

Росица Кирова (ГЕРБ-СДС) беше избрана за ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз. Заместник-ръководител на делегацията стана Димитър Петров от "Прогресивна България".

Постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз се състои от петима членове - трима от "Прогресивна България" (ПБ) и по един от ГЕРБ-СДС и от "Демократична България" (ДБ).

За членове на делегацията бяха избрани Николай Косев и Николета Тодорова от ПБ, и Владислав Панев от ДБ.

Парламентарната асамблея на НАТО

Депутатите избраха постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО. Тя се състои от шестима членове – двама от "Прогресивна България" (ПБ) и по един от ГЕРБ-СДС, ДПС, "Демократична България" (ДБ) и "Продължаваме промяната" (ПП).

За ръководител на делегацията беше избран Иван Лалов (ПБ), който е председател на Комисията по отбрана в Народното събрание. Заместник-ръководители на делегацията са Даниел Митов (ГЕРБ-СДС) и Атанас Славов (ДБ).

Като членове в състава на делегацията влизат Валентин Гечевски (ПБ), Станислав Анастасов (ДПС) и Радослав Рибарски (ПП).

Парламентарната асамблея на Народното събрание в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа

Ангел Георгиев от „Възраждане“ оглави постоянната делегация на Парламентарната асамблея на Народното събрание в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Тя се състои от четирима основни представители и трима заместващи представители.

„Прогресивна България“ има трима основни представители – Стоян Тричков, Елена Нонева и Живка Бучуковска, и един заместващ представител – Иван Голомеев.

ГЕРБ-СДС е с един заместващ представител – Цвета Караянчева.

„Демократична България“ също има един заместващ представител – Катя Панева.

„Възраждане“ има един основен представител, който е и ръководител на постоянната делегация – Ангел Георгиев.