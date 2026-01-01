Правителството отпуска еднократна финансова помощ от 8 000 евро на наследниците на загиналия мъж при потопа в Севлиево през месец май.

Необходимите средства за изплащането ѝ са осигурени от бюджета на Министерството на труда и социалната политика.

Откриха тялото на издирвания мъж след потопа край Севлиево

Еднократната помощ ще бъде изплатена от Агенцията за социално подпомагане, съобщиха от правителствената информационна служба.

По този начин ще се осигури допълнителна финансова подкрепа за семейството.

Припомняме, че тялото на 55-годишния Георги Карапенев от Габрово, който беше в неизвестност след наводненията в района на Севлиево, беше открито след проведени издирвателни действия на 26 май.

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В издирвателната операция са участвали служители на Областната дирекция на МВР, районните управления в Габрово и Севлиево, както и екипи на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Габрово. За обследване на района беше използван и дрон.