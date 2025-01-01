Правописна грешка на транспаранта, който от партия „Възраждане“ издигнаха в парламента, привлече вниманието на редица потребители в социалните мрежи, сред които и народната избраничка от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова.

„Колеги от „Възраждане“, поправете си правописа, че хората ререват от смях. Днес не може човек да насмогне“, написа Белобрадова във Facebook, публикувайки снимка на транспаранта.

Парламентът отхвърли предложението на Радев за референдум за еврото

Днес в зала бе отхвърлено предложението на президента Румен Радев за провеждане на референдум с въпрос "Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута евро през 2026 г."

Предложението влезе в пленарна зала по искане на „Възраждане“, след като Конституционният съд се произнесе, че бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова неправилно не е дала въпроса да бъде разгледан от депутатите.

Представители на президентството, които да защитят мотивите на държавния глава за провеждане на референдум, днес нямаше и дебатите започнаха по същество. По време на тях представителите на "Възраждане" разпънаха въпросния транспарант в защита на българския лев.

Председателят на Народното събрание Рая Назарян направи забележка, че това не е позволено в пленарната зала, а Манол Пейков от "Продължаваме промяната-Демократична България" и депутати от "Възраждане" влязоха в спор за рублата, лева и еврото.

Впоследствие колежката на Пейков Елисавета Белобрадова забеляза и грешката в надписа, като посъветва колегите си да си оправят правописа.

Георги Димитров, DarikNews.bg

Георги Димитров, DarikNews.bg

Георги Димитров, DarikNews.bg

Георги Димитров, DarikNews.bg

Георги Димитров, DarikNews.bg