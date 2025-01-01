Аз винаги съм избирал министри на вътрешните работи, които са възможно най-дипломатичните. От Румяна Бъчварова до Даниел Митов. Грешката в Русе е, че МВР избърза. Можеше само да каже, че когато имат всички факти и обстоятелства, ще ги изложат. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов относно побоя над русенския шеф на полицията Николай Кожухаров.

Пуснаха под домашен арест три от задържаните момчета за побоя над полицейския шеф

„Сутринта говори областният управител, после говори кметът и всеки разказва по някаква версия - в това намирам първоначалната им грешка. Какъв е авторитетът на шефа на полицията, след като не го познават в града и след като могат 15-20-годишни младежи да го бият? Върху това също трябва да разсъждава МВР. Аз помня в Банкя имаше един квартален, който като минеше и всички се прибираха. И никога не ни е бил. Превенцията на МВР е силата й. Не боят. От ГЕРБ не може да излизат такива постове. Боят и насилието поражда бой и насилие. Тези, които използват езика на омразата, ще им се върне. Ние не коментираме съдебни решения, защото съдът остана последната инстанция, която не е политизирана“, коментира той.

Измениха мярката на Станислав Александров в „надзор на инспектор от Детска педагогическа стая“

Борисов остро осъди публикация на депутата Любен Дилов, в която той изразява мнение, че иска "правото на полицаите да бият да се върне". „Прочетоха ми какво е написал Любен Дилов. Той има много остър, сатиричен и хаплив език, но много пъти ни е радвал и учудвал с постовете си. Той е и много умен, но този пост, който е пуснал, аз го осъждам. И се надявам той да не го мисли“, категоричен бе народният представител.

Според него „полицията е важно да има своите превенции, своето уважение и те с бой не се изграждат“.

„В ГЕРБ аз съм началника - това е ясно. Когато говорим с правителството, то си има премиер Желязков и той си е негов началник“, каза Бойко Борисов в Кюстендил, където се провежда регионална академия на Младежката организация на партията.

По думите му темелите на управлението на една държава са местната власт. „Казват, че водата се краде - тя не се краде. На практика, изтичайки, водата я няма“, коментира Борисов темата с безводието в страната.

„Със Станката (Станимир Владимиров) станахме бойни другари, както е модерно в тяхната партия. Когато се решаваше съдбата на Перник командировах там двама министри, за да видят какво е без вода и да свършат бързо работа и да се приберат. Когато отивахме със Станката на язовир „Студена“ беше една локва, но след ремонта на стената в края на лятото има 25 млн. литра. Перник има огромен запас. В пречиствателните станции можеше да се снима филм на ужасите. Вместо от западащ град, в момента вилните зони са пълни“, разясни лидерът на ГЕРБ.