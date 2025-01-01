Апелативният съд във Велико Търново измени мярката "задържане под стража" в мярка „надзор на инспектор от Детска педагогическа стая“ за Станислав Александров. Заседанието по делата на четиримата обвиняеми по случая с побоя над директора на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров и неговия съсед Георги Димитров продължи повече от 13 часа.

Делото по отношение на 15-годишния Станислав Александров беше насрочено за разглеждане при закрити врати, а самият той не присъстваше в залата, защото е непълнолетен. По искане на адвоката на момчето и със съгласието на родителите му, които присъстваха в залата, изказванията на държавното обвинение и на защитата бяха открити за присъстващите.

Апелативните прокурори Димитър Лещаков и Цветан Маринов посочиха, че приемат доводите на първата инстанция, с която на непълнолетния Станислав Александров е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“. Въпреки възрастта си, според данните от експертизите и свидетелите, точно той е нанесъл два удара върху старши комисар Николай Кожухаров и му е причинил телесно увреждане, което е можело да доведе до летален изход, каза прокурор Лещаков.

Според прокуратурата срещу задържания има две обвинения – за хулиганство и за нанасяне на телесна повреда. По данни на инспекторите от Детската педагогическа стая той е имал прояви на незачитане на авторитети на учители, а тренирайки бойно самбо, е имал уменията да осъществи удари, които са опасни за здравето, което е изключителен случай на едро хулиганство. Според държавното обвинение при тази ситуация по-леките мерки за непълнолетни лица предвиждат надзор от страна на родителите, на инспектор от Детска педагогическа стая или надзорни грижи в детско възпитателно заведение. Прокурорите изразиха съмнение дали те ще бъдат приложими.

Според защитника на непълнолетното момче Методи Лалов, довереникът му Станислав Александров няма качеството на обвиняем. „Недопустимо е да се вземе мярка за неотклонение на лице, което не е обвиняемо“, каза Лалов и допълни, че прокуратурата е дала досъдебно производство, в което няма постановление за привличане на Станислав. По думите му в постановлението два пъти е привлечен като обвиняем Жулиен Кязъмов, което предизвиква „правна каша“.

Друг проблем е, че прокуратурата не предоставя видеозаписите, въз основата на които са изготвени експертизи на защитата и така не обосновава своето обвинение, каза Лалов и допълни, че ще пусне сигнал за длъжностно престъпление. Според него няма основание да се смята, че непълнолетният 15-годишен младеж може да се укрие. Той посочи, че дело, в което ще се изясняват обстоятелствата, ще има, но дотогава няма правни основания той да бъде държан в ареста и пледира освобождаването на непълнолетния. Той подчерта, че в делото още на първа инстанция са допуснати противоречиви актове и противоречиви показания, заради прибързаност. Частната защита изтъкна довода, че 15-годишният младеж трябва да започне новата учебна година и не прие твърденията на прокуратурата, че Станислав, тренирайки бойно самбо, е притежавал умения, с които е причинил трайните увреждания върху здравето на комисар Николай Кожухаров.

Тричленният състав на Апелативния съд във Велико Търново, с председател Корнелия Колева, на своето заседание, което продължи от 10:00 до 23:00 часа на 12 септември, изслуша всички страни по четирите дела и промени мерките за неотклонение от „ задържане под стража“ на „домашен арест“ на обвиняемите по първоинстанционното производство – Жулиен Кязимов, Кирил Гочев, Виктор Иванов. Определението за непълнолетния Станислав Александров е изменение на взетата мярка за неотклонение „задържане под стража“ в мярка „надзор на инспектор от Детска педагогическа стая“. Определенията за мерките на въззивната инстанция са окончателни и не подлежат на обжалване.