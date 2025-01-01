Трети от младежите, задържани за побой на директора на ОД на МВР в Русе, получи по-лека мярка за неотклонение - „домашен арест“, с решение на Апелативния съд във Велико Търново. Съдът определи тази мярка на 19-годишния Виктор Иванов, който заедно с още четирима младежи беше с определение „задържане под стража“, наложено му от Окръжния съд в Русе.

На днешното заседание на въззивната инстанция решението на първоначалната инстанция беше намалено по искане на адвокатите на обвиняемите за побоя над директора на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров. Намалени бяха мерките на Жулиен Кязъмов и Кирил Гочев, които също получиха домашен арест.

Съпругата на шефа на МВР-Русе: Помислих, че някой го е наръгал с нож, детето ми е травмирано

Адвокатът Георги Георгиев пледира за по-ниска мярка за неотклонение, тъй като съседът на Николай Кожухаров – Георги Димитров е спрял автомобила и е започнал да иска обяснение, излизайки на пътното платно, с което нарушил член 5 от Закона за движение по пътищата и е тръгнал да отваря вратата на автомобила, след което последвало стълкновението.

Митов: Директорът на русенската полиция е нападнат в гръб, който е удрял, е знаел как да го направи

Днес тричленният състав на Апелативния съд с председател Корнелия Колева ще гледа и другите две дела за останалите обвиняеми Виктор Иванов и непълнолетния Станислав А. Те няма да присъстват в съдебната зала и ще бъдат представлявани от своите адвокати. По всяка от мерките за всеки един от четиримата има образувано отделно дело, за които са обявени отделни заседания. Мерките „задържане под стража“, наложени от Окръжния съд в Русе се обжалват от защитата на обвиняемите в Апелативния съд във Велико Търново.