Нови кадри от боя с директора на полицията в Русе ст. ком. Николай Кожухаров бяха разпространени в социалните мрежи. Записът беше публикуван от Facebook страницата "Българските елфи".

По-късно днес Управителният съвет на Синдикален Алианс "Сигурност" в МВР (САСМР) изпрати декларация във връзка със случая. От САСМР заявяват, че личността на всеки български гражданин, особено на полицаите и пожарникарите, е неприкосновена и не може да бъде засягана по никакъв начин.

"Приветстваме активната позиция на министъра на вътрешните работи г-н Даниел Митов в защита на пострадалия служител на МВР, като се надяваме тя да е същата при всеки следващ случай, независимо от длъжността, която заема пострадалият", пишат от Синдикалния Алианс.

"Призоваваме обучението на полицаите за справяне с конкретни проблеми и кризи да се провежда реално, непрекъснато и на всички нива във всички структури, защото адекватната реакция в повечето случаи предотвратява ескалацията на напрежението, а в останалите го пресича с минимални вреди. Надяваме се и истината да излезе наяве и виновните да получат справедливо наказание", се казва в декларацията.

Припомняме, че рано сутринта на 4 септември Кожухаров беше пребит пред дома си, след като заедно със съседа си направили забележка на група младежи. На 6 септември Окръжна прокуратура - Русе взе мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо четиримата обвиняеми - Виктор Иванов (на 19 г.), Кирил Гочев (на 18 г.), Жулиен Кязъмов (на 18 г.) и 15-годишния Станислав А.

Родителите на Кязимов заявиха, че техният син не е лош човек. Те посочиха, че 18-годишното момче, което е студент в Русенски университет - специалност "Противодействие на престъпността", е пълен отличник, и коментираха, че директорът на ОД на МВР - Русе и съседът му са били пияни. Те употребявали цинични думи към четирите момчета и ударили шамар на едно от тях.

Четиримата задържани за побоя над шефа на полицията в Русе остават в ареста

Според съда на този етап има обосновано предположение, че Кязимов е извършил и двете престъпления, по които е обвинен - хулиганство и нанасяне на тежка телесна повреда на Кожухаров. Нанесъл е удари на публично място пред много лица, включително деца.

Пред съда защитата на 18-годишния мъж твърди, че записите от охранителните камери, заснели инцидента, са неясни и на тях не се вижда кой е нанесъл ударите над директора на полицията. Адвокатите също така посочиха, че повод за инцидента е поведението на съседа на Кожухаров, който застанал пред колата на четиримата младежи, така че тя да не може да тръгне.

Възраженията на защитата са неоснователни, посочи съда, като добави, че има опасност Кязимов да се укрие и да извърши престъпление, ако излезе на свобода.