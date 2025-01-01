Според „Да, България“ са нужни оставки в МВР заради изтекли записи по случая с директора на ОДМВР – Русе Николай Кожухаров.

Настояваме министърът на вътрешните работи Даниел Митов да освободи всички по веригата, които са участвали "скриване на информация от обществото по случая с директора на ОДМВР – Русе старши комисар Николай Кожухаров", поискаха на брифинг в централата на "Да, България" съпредседателите на партията Божидар Божанов, и Ивайло Мирчев.

Коментарът е по повод на изтекли в социалните мрежи видеоклипове, които показват кадри от инцидента.

Настояваме да се изиска от прокуратурата разрешение за цялата информация, защото МВР се опитва, с действия или бездействия да внуши своята версия, обясни Божанов. А вътрешният министърът да каже дали е бил запознат е тези записи преди да се "накара на медиите и опозицията", поиска още той..

Ако това не се случи, премиерът трябва да поиска оставката му, посочи Ивайло Мирчев, съпредседател на ПП „Да, България“.

Това, което се вижда на камерите, поставя много въпроси и ние настояваме за справедлив процес, ако има виновни, да бъдат осъдени, но МВР не трябва да предпоставя своята версия., изтъкна Божанов. На първо място трябва да пожелаем бързо възстановяване на началника на ОДМВР-Русе, добави той. От "Да, България" предлагат също делото да се премести от Русе във Велико Търново.

Според партията системен проблем на МВР е, че прикрива превишаване на права от полицаи, бездействие или някакви неправомерни действия. Това трябва да се промени, МВР трябва да действа отчетно, посочи Ивайло Мирчев. като отбеляза, че не оправдават и реакцията, действията, на младежите.

Призоваваме министъра да свика веднага пресконференция и да отговори на всички въпроси – защо не се показаха записите на камерите, взета ли е кръвна проба на полицая, пълната истина пред обществото, обобщи Ивайло Мирчев. Като отбеляза също, че версията на обвиняемите се покрива почти напълно със записите и въпросът е защо това е било покрито от МВР, защо е поднесена само част от информацията.

Съпредседателят на „Да, България“ съобщи, че на мястото на инцидента има и друга, по-близка камера, вероятно с по-чист запис, която е на куриерска фирма, и смята, че и той трябва да бъде показан.

Видяхме една откровена лъжа и опити от страна на МВР да дезинформира обществото за пореден път, подчерта Ивайло Мирчев. Говореше се, че трябва да се каже на журналистите цялата истина, само че тя се скри, "обикновено записите от такива камери излизат на секундата на сайтовете на Пеевски", продължи той. Говореше се за рушене на институциите, погром над държавността, казваха се тежки думи по отношение на отговорността, която имат партиите, президента, и за това, че българските институции не работят, коментира съпредседателят на "Да, България". По думите му това, което се вижда на камерите, е, че правилната версия е тази на обвиняемите и затова те считат, че в МВР вече е време за оставки. Според Мирчев този път ще трябва да се носи отговорност и отбеляза, че подобен случай би могъл да бъде една от причините за вот на недоверие.

На 4 септември от Районната прокуратура в Русе казаха, че работят по инцидент, свързан с Николай Кожухаров, директор на областната дирекция на МВР в крайдунавския град.

Същия ден министърът на вътрешните работи Даниел Митов заяви в Русе, че посегателство като това над директора на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров във всяка една демокрация се смята за посегателство срещу държавата. Митов и главният секретар на МВР главен комисар Мирослав Рашков бяха в крайдунавския град и посетиха Университетската болница "Канев", където е настанен за лечение пострадалият старши комисар Кожухаров.

"Има четирима задържани по случая – трима на по 19 години и един на 15 години", съобщи заместник-директорът на Областната дирекция на МВР в Русе комисар Александър Ковачев.

На 6 септември Русенският окръжен съд определи постоянна мярка "задържане под стража" за четиримата задържани за побоя над директора на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров и неговия съсед Георги Димитров. Определенията за 18-годишния Жулиен Кязъмов, 19-годишния Виктор Иванов, 15-годишния ученик Станислав А. и Кирил Гочев, на 18 г., могат да бъдат обжалвани пред Апелативния съд във Велико Търново.