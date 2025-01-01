"Случаят в Русе е поредният, който се употребява политически. Това става тенденция. Свидетели сме как МВР се използва за трупане на политически дивиденти" - това мнение изрази пред NOVA Вергил Христов, член на Управителния съвет на Синдикална федерация на служителите на МВР (СФСМВР), по повод побоя на русенския шеф на полицията.

"Информацията по казуса беше дадена по време на брифинги от длъжностни лица. Данни по досъдебно производство могат да бъдат представяни само с разрешение на прокуратурата. Не е нужно да се дава цялата информация още в началото, защото това може да бъде ущърб на разследването", уточни той.

На въпроса защо четиримата не са задържани още същата вечер, на място, той посочи, че не за всеки скандал трябва да се пристъпи към арест. Това се случва, след като има достатъчно данни за необходимостта от задържането. Случаят с побоя е бил точно такъв.

Относно бодикамерите за полицаите Христов посочи, че тези устройства са закупени и предстои раздаването им. Към момента има налични, но ще има допълнителни. Той подчерта, че полицаите, които са пристигнали на мястото на побоя в Русе, трябва да са имали бодикамери, а записите да са предадени на прокуратурата.

Темата коментираха и политолозите Стойчо Стойчев и Милен Любенов.

Според Любенов ръководството на МВР „само си е направило казуса”. „Нямаше да се стигне до това, ако не беше тази пресконференция в началото, която политизира прекалено случая. А след като излезе и видеозаписът от инцидента, вече всичко се превърна в политически въпрос", посочи той.

По думите му не е работа на министъра да коментира кой е ударил първи. Това е работа на разследващите органи, а министърът трябва да се грижи за „общите работи във ведомството”, изрази мнение политологът.

И беше категоричен, че това е един хулигански случай, който не трябва да се преекспонира прекалено.

Подобно мнение изрази и колегата му Стойчев. „Със сигурност случаят се преекспонира в политически аспект. От чисто обществена гледна точка – той може да бъде в центъра на внимание. Защото всякакви случаи на такива побои, независимо над кого са – са притеснителни. Но фокусирането на политиците върху този проблем показва, че се готви нов политически сезон, за който просто няма просто теми, по които да се говори съдържателно”.

По думите му това не е случай, за който трябва да се иска оставката на министъра. „Поне не заради самия инцидент. Въпросът е как реагира системата и дали има пропуски в професионалното ръководство, не в политическото”.