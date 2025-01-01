Разследват няколко случая на домашно насилие в Старозагорско, съобщиха от полицията.

22-годишен отвлече 20-годишната си приятелка. На 17 август е подаден сигнал от жената, че на 16 август е била подложена на физическо насилие мъжа, с когото живее на семейни начала.

Мъж нанесе удари с дървен стол на приятелката си в Монтанско

Той я отвел насила от Казанлък в село Тулово и е започнал да я бие. Жената е била прегледана в здравно заведение.

При други случаи на 16 август - 21-годишна жена за осъществено домашно насилие над нея - нанесени удари от 22-годишен мъж, с когото живеят на семейни начала в Чирпан.

Мъжът е бил задържан. 27-годишна жена пък е подала сигнал, че на 15 август в село Долно Сахране ѝ е бил нанесен побой от 34-годишния ѝ приятел.