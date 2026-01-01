Протестиращи се залепиха с лепило за пътя и блокираха достъпа към заводите на оръжейни производители в различни части на Германия, включително в столицата Берлин, предаде ДПА.

В берлински квартал "Вединг" няколко души се залепиха за асфалта пред сградата на оръжейния гигант "Райнметал" в знак на протест срещу доставките на германско оръжие за Израел.

Властите бяха уведомени в 5:30 ч. сутринта местно време (06:30 ч. българско) и отстраниха протестиращите от пътя, съобщи говорителка на полицията. Според нея девет от 11-те протестиращи са се били залепили за пътя.

Тя посочи, че в даден момент полицията е разположила около 90 служители на мястото на събитието. В момента тече разследване за принуда, както и за използване на неконституционни символи чрез скандиране.

По-рано тази година "Райнметал" започна производството на оръжие на мястото на бившия завод на доставчика на автомобилни части "Пиербург". Оттогава насам многократно са се провеждали протести срещу завода, като сред участниците беше и шведската активистка Грета Тунберг.

Групата "Мирно срещу геноцида" заяви, че е призовала за провеждането на акцията пред завода на "Райнметал". Това не е първият път, когато групата организира подобни акции в Берлин. В резултат на това през последните месеци полицията беше мобилизирана няколко пъти пред обекта на "Райнметал", отбелязва ДПА.