Моторист опита да избяга от полицейска проверка в град Кубрат. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Младеж мина с мотоциклета си през крака на полицай, за да избегне проверка

Около 17:00 ч. на 18 юни автопатрулен екип подава сигнал със стоп-палка към водач на мотоциклет „Pegasus Sky“. Вместо да спре, водачът ускорил.

Последван е със светлинен и звуков сигнал от полицейските служители, при което свил в черен път. След като е установен, проверяващите констатирали, че на мотоциклета е поставена регистрационна табела, издадена за друго превозно средство.

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Последвала проверка на 21-годишния водач с „Drug test 5000“, който отчел резултат, положителен на метамфетамин. След отказ да предостави кръв за химичен анализ, лицето е задържано в РУ-Кубрат. Превозното средство е иззето, а по случая са започнати бързи производства за извършени престъпления от Наказателния кодекс.