34-годишен мотоциклетист без книжка удари патрулка във Варна, съобщиха от ОД на МВР.

На 24 април екип е подал звуков и светлинен сигнал на водача. Той не се подчинил и продължил движение, при което подминал полицейския автомобил и го ударил.

По-късно мъжът е задържан и е установено, че е неправоспособен, а мотоциклетът е с поставена неистинска регистрационна табела.

Той е отказал тест за наркотици. Последвал обиск и в раницата му са били намерени две пакетчета с кристалообразно вещество.

Извършителят е бил задържан и по случая се води разследване.