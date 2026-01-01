22-годишен мотоциклетист без книжка си спретна гонка с полицията в Горна Оряховица, съобщиха от полицията.

На 7 февруари е подаден сигнал за мотоциклет, движещ се без включени светлини в централната част на града.

Екшън в Търновско: Младеж без книжка си спретна гонка с полицията, баща му се опита да спре задържането му

След подаден звуков и светлинен сигнал той не е изпълнил полицейското разпореждане и ускорил, след което изоставил мотоциклета си и се е опитал да се укрие.

Застигнат е от униформените и е установена самоличността му - той е известен на органите на реда, осъждан и неправоспособен.

Мотоциклетът е иззет и по случая се води разследване.