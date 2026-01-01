Лидерът на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ Николай Денков разкритикува намерението на премиера Румен Радев да настоява руският патриарх Кирил да бъде изключен от новия пакет европейски санкции срещу Русия. Според него подобна позиция рискува да постави България в изолация сред европейските ѝ партньори и може да доведе до сериозни политически и икономически последици.

Пред журналисти в парламента Денков заяви, че с това решение правителството защитава чужди, а не български интереси. По думите му страната поема курс, сходен с този на унгарския премиер Виктор Орбан, а негативите от подобна политика ще бъдат понесени от българските граждани.

Той подчерта, че патриарх Кирил не е просто религиозен водач, а фигура, която открито подкрепя действията на Кремъл във войната срещу Украйна. Според Денков духовникът е сред хората, които активно оправдават и насърчават военния конфликт, който противоречи както на християнските ценности, така и на принципите на международното право.

По думите му истинският национален интерес на България е войната да приключи възможно най-скоро чрез дипломатически преговори и възстановяване на международния ред.

Денков определи като погрешно обвързването на темата за санкциите срещу патриарх Кирил с икономическите интереси на страната. Той отбеляза, че България е част от общото европейско икономическо пространство и доверието на европейските партньори е ключово както за инвестициите, така и за достъпа до европейско финансиране.

„Когато се дистанцираме от общите европейски политики, изпращаме сигнал към инвеститорите, че страната ни е непредвидим партньор“, предупреди Денков.

Бившият премиер обърна внимание и на случая с „Лукойл“, като припомни, че компанията в момента се ползва с определени изключения по отношение на санкционния режим. Според него евентуално разминаване между България и европейските ѝ съюзници може да увеличи риска тези облекчения да бъдат преразгледани, което би имало сериозни отражения върху икономиката.

В заключение Денков посочи, че оценката за напредъка на България по ключови реформи и достъпа до европейски средства зависи от мнението на европейските партньори. По думите му настоящата позиция поставя под съмнение репутацията на страната като надежден член на Европейския съюз.