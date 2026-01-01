Работник пострада при трудова злополука в предприятие в Гарова промишлена зона на град Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Тежка трудова злополука в Разград - работник е с опасност за живота след падане от скеле

Около 10.30 часа на 18 юни 59-годишен мъж от село Брестовене пада от стълба с височина около 3,5 м при извършване на монтажни дейности.

Дърво падна и счупи крака на работник в Разградско

Транспортиран е в МБАЛ-Разград с временна опасност за живота след фрактура на ключица, перфорация на бял дроб и комоцио.

За случая е уведомена Инспекцията по труда. По случая се води разследване.