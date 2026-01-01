Задържаха 31-годишен мъж от Димово за притежание на наркотично вещество. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

На 18 юни, около обяд в областния град патрулиращи полицаи спрели мъжа за проверка и от него иззели зелена суха листна маса със специфичен мирис на канабис. По случая в РУ-Видин е образувана преписка.

Полицията във Видин иззе над килограм канабис, задържан е 28-годишен мъж

За времето от 5 часа на 18 юни до 5 часа тази сутрин полицейските служители са реагирали на 21 сигнала. При осъществяване на контролната си дейност проверили 178 лица и 145 моторни превозни средства. За констатираните нарушения съставили 9 акта и 45 фиша.