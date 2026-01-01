Над 1 килограм сух канабис са иззели служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ към Областна дирекция на МВР – Видин. По случая е задържан 28-годишен криминално проявен жител на Видин.

На 6 март мъжът бил спрян за полицейска проверка пред жилищен блок в комплекс Панония. По време на проверката той изхвърлил на земята две топчета със зелена суха листна маса. При извършения полеви наркотест веществото – с общо тегло 18,58 грама – реагирало на канабис.

На следващия ден, при условията на неотложност, разследващите извършили претърсване в обитаван от него апартамент. Там били открити и иззети електронна везна и два плика със зелена суха листна маса с общо тегло 1080 грама, която също реагирала на канабис при направения тест.

Работата по случая продължава в рамките на образувано досъдебно производство.