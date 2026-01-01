По обвинение на Районната прокуратура в Плевен е осъден мъж на 66 години за купуване на гласове на предсрочните парламентарни избори на 19 април, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

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Мъжът е признат за виновен за това, че в периода от 1 до 18 април, в Белене, при условията на продължавано престъпление, предложил на трима души имотна облага, с цел да ги склони да упражнят избирателното си право на произведените на 19 април избори за народни представители в полза на определена политическа партия. По делото е установено, че с тази цел той е предложил на единия сумата от 40 евро, а на другите двама предложил по 50 евро.

Той е осъден и за това, че в периода от 15 до 17 април, също в Белене, организирал предлагането на имотна облага - парични суми в размер на 40 евро и 50 евро, на неопределен кръг хора - избиратели от община Белене, с цел да ги склони да упражнят избирателното си право на изборите за народни представители в полза на определена политическа партия.

От прокуратурата добавят, че за извършените престъпления на мъжа е наложено общо наказание от шест месеца лишаване от свобода, изтърпяването на което е отложено за изпитателен срок от три години.

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Наказан е и с лишаване от право да заема изборна длъжност за срок от три години. Наказателното производство е приключило с краен съдебен акт, който е окончателен и влиза в сила незабавно, без да подлежи на обжалване.

През месец май мъж беше осъден за купуване на гласове в плевенското село Търнене. В седмицата след изборите за народни представители районните съдилища в Плевен, Никопол и Кнежа постановиха три осъдителни присъди за изборни престъпления.