Полицията задържа водач с близо 3 промила алкохол край Омуртаг. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Търговище.

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На 18 юни на третокласен път 704 в община Омуртаг е извършена полицейска проверка на лек автомобил „Опел Астра“ с търговищка регистрация, собственост и управляван в посока кръстовището с път II-48 (Омуртаг-Котел) от правоспособен 68-годишен мъж от Омуртаг.

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В хода на проверката по надлежния ред – с техническо средство алкотест „Дрегер“ е установено, че водачът е управлявал автомобила с концентрация на алкохол в издишания от него въздух 2,87 промила. Същият е отказал кръвна проба за химически анализ.

Задържан е в РУ-Омуртаг. По случая е започнато бързо полицейско производство.