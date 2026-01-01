Септемврийски криминалисти откриха незаконно депо за изкупуване на автомобили за скрап. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

На 18 юни екипи от група „Криминална полиция“ при РУ-Септември проверили имот, обитаван от 22-годишен жител на селото.

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В него младият мъж обособил депо за изкупуване, разкомплектоване и предаване за скрап на използвани коли.

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Той не притежавал лиценз за подобна дейност, както и необходимите документи за легалното функциониране на обекта.

По случая се води досъдебно производство под надзора на прокуратурата.