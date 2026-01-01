Разкриха незаконна площадка за отпадъци в Софийско, съобщиха от полицията.

При извършени съвместни проверки от служители на Районно управление-Правец, РИОСВ и Общинска администрация в Правец, на 25 март в село Разлив е установена площадката.

Без надлежно разрешение и без документ по Закона за управление на отпадъците, там били съхранявани около 500 автомобилни гуми, множество брони, метални калници и капаци от излезли от употреба МПС, а така също хартия и картони.

По случая е регистрирана преписка.