Софийският градски съд осъди на 3 години и 6 месеца „лишаване от свобода“ Симона Радева, подсъдима за лично укривателство. Наказанието трябва да бъде изтърпяно „ефективно“ при първоначален „общ режим“, съобщи БНТ.

Съдът прие, че Симона Радева е действала умишлено, като е имала намерение да прикрие действията на Георги Семерджиев, съзнавала е общественоопасния характер на деянието, предвиждала е и настъпването на общественоопасните последици.

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Решението е окончателно и не подлежи на жалба или протест.

Случаят със Симона Радева е пряко свързан с мащабното разследване на тежката катастрофа, предизвикана от Георги Семерджиев на 5 юли 2022 г. на столичния бул. „Черни връх“, при която загинаха две млади жени. Този инцидент провокира серия от критични проверки в системата на Министерството на вътрешните работи и постави фокуса върху взаимодействието между служители на реда и лица с криминални прояви.

През август 2022 г., в хода на разследването срещу Семерджиев, прокуратурата и разследващите органи отделиха материали за образуване на досъдебно производство срещу бившата служителка на МВР Симона Радева. Обвиненията срещу нея бяха свързани с оказване на съдействие на Семерджиев непосредствено след фаталния сблъсък. Според събраните доказателства, във фаталната нощ Радева е занесла стълба до жилищния блок на Семерджиев, за да му помогне да влезе в апартамента си, след като той е загубил ключовете си по време на бягството от местопрестъплението.

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Паралелно с наказателното преследване срещу Радева, през 2022 г. и 2023 г. бяха проведени редица дисциплинарни производства в Столичната дирекция на вътрешните работи. В резултат на констатираните нарушения на етичните норми и нерегламентирани контакти, Симона Радева бе дисциплинарно уволнена от органите на МВР.

През февруари 2024 г. съдебният процес срещу Радева премина през етап на разпити на свидетели, при закрити врата, включително и на самия Георги Семерджиев. По това време Семерджиев вече изтърпяваше своята 20-годишна присъда, потвърдена на три съдебни инстанции, за пет отделни престъпления, сред които шофиране след употреба на наркотици, използване на фалшива шофьорска книжка и причиняване на смърт по непредпазливост.

На първа инстанция Софийският районен съд постанови 5-годишна ефективна присъда за Радева. Последвалите обжалвания пред Софийския градски съд доведоха до днешното окончателно решение, с което наказанието бе коригирано на 3 години и 6 месеца лишаване от свобода. Този съдебен акт бележи финала на един от най-чувствителните процеси, произлезли от трагедията на булевард „Черни връх“, потвърждавайки съдебната практика за стриктно преследване на всяко деяние, способствало за укриването на извършители на тежки престъпления.