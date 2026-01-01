„Възраждане“ настояваме да получим максимално пълна и пространна информация за преговорите, които са водени както с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, така и с турския министър на външните работи Хакан Фидан, както за водите на Арда, така и за водите на Тунджа, и на Марица. Настояваме да получим и пълна информация за преговорите, които се водят по отношение на предоставяне на териториални концесии на Турция в България, заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в декларация от парламентарната трибуна в началото на днешното заседание.

Министър-председателят Румен Радев и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис се срещнаха в София на 4 юни, а външният министър Велислава Петрова и турският й колега Хакан Фидан - на 11 юни.

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Костадинов каза, че преди една година България и Гърция са подписали двустранен протокол, с който страната ни е отстъпила за още пет години управлението на водите на река Арда на Гърция. За нас това беше много сериозна и вътрешнополитическа, и външнополитическа загуба едновременно, каза той.

В продължение на няколко седмици вече ние се опитваме да разберем какво точно се е случило на преговорите с Мицотакис, който беше тук в началото на този месец, каза Костадинов и допълни, че миналата седмица премиерът Румен Радев е казал, че България ще води преговори с Гърция.

„Въпросът е какво точно обаче ще искаме ние, защото това, което чухме, е, че България ще иска да влезе в управлението на някои пристанища в Беломорска Тракия. Само че нито една държава в Европейския съюз не търгува своите води по този начин“, каза Костадинов.

„Една държава личи кога е управлявана от държавници, тогава, когато нейните ръководители мислят за десетилетия напред. Когато обаче видим как тук от тази трибуна министър-председатели говорят за няколко месеца напред, това вече е много трагично. Защото миналата година Росен Желязков, тогавашният министър-председател, ни убеждаваше как ние сме щели да получаваме пари от Гърция за това, че ще им даваме вода“, посочи Костадинов.

По негови думи е станало ясно, че за миналата година България е получила 4,2 милиона лева. „При условие, че сме продали 164 милиона кубични метра вода на Гърция, това означава, че ние сме продали един кубичен метър на стойност две стотинки. Същевременно водата в община Ивайловград, на чиято територия се намира последният язовир, от който ние изпускаме вода за Гърция, водата за българските граждани е шест лева“, каза лидерът на „Възраждане“.

Тази година се получава едно интересно съвпадение, защото три дни след като Мицотакис беше на посещение тук, един от заместник-министрите, който участваше в този преговорен процес - Атанас Костадинов, беше уволнен. Може би това е част от политическата чистка в управлението на държавата, което е съвсем нормално, посочи Костадинов и допълни, че си задават въпроса да не би когато гърците са дошли, да са поискали точно един от тези, които са били по-твърди в отстояването на българската позиция, да бъдат премахнати от управлението на страната.

Ние искаме да получим информация дали турският външен министър Хакан Фидан не е поставил въпроса за българските води. Защото той е поставил въпроса за българската територия, каза Костадинов.

Той добави, че българското правителство в лицето на министър Иван Шишков е заявило, че няма проблем да даде една магистрала на Турция. „Явно такива преговори се водят“, каза той.