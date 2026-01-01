Германският канцлер Фридрих Мерц призова за нов, по-скромен проект за следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, обхващащ периода от 2028 до 2034 г., предаде ДПА.

„Предложението, което е на масата, е прекалено високо. Цифрите трябва да бъдат намалени“, заяви Мерц днес в Брюксел преди консултациите с останалите лидери на ЕС.

„Трябва да бъде представено ново предложение“, каза той.

Представен неотдавна компромисен проект за многогодишната финансова рамка (МФР) предвижда намаляване с 2 процента на предложения от Европейската комисия бюджет от 1,76 трилиона евро.



Лидерите на страните членки са изправени пред предизвикателството да финансират непрекъснато нарастващите финансови и инвестиционни нужди на ЕС, докато същевременно много правителства са ограничавани от строги бюджети след години на последователни кризи.

Мерц настоя също така ЕС да не поема допълнителен съвместен дълг и призова държавните и правителствени ръководители да обсъдят приходите на блока.

Въпреки че въпросът е „обект на множество противоречия“, Мерц изрази надежда, че до края на тази година ЕС ще успее да постигне съгласие за новата бюджетна рамка.

Очаква се съвместният бюджет за периода 2028–2034 г. да покрие традиционните разходи за селскостопански субсидии и подкрепа за по-слабо развитите региони, но да подсигури и нововъзникващите приоритети, включително увеличените инвестиции в конкурентоспособност и отбрана.

Многогодишната финансова рамка (МФР) определя бюджетните приоритети на Европейския съюз за период от седем години и е основният инструмент за финансиране на политики като земеделие, кохезионни фондове, отбрана, иновации, миграция и подкрепа за Украйна.

Преговорите за бюджета за периода 2028–2034 г. се очакват да бъдат особено трудни, тъй като ЕС е изправен пред нарастващи разходи за сигурност и отбрана, зеления преход, конкурентоспособността на европейската икономика и обслужването на общия дълг, натрупан по време на пандемията от COVID-19.

Германия, която е най-големият нетен вносител в бюджета на ЕС, традиционно настоява за строга бюджетна дисциплина и се противопоставя на увеличаването на общите разходи и поемането на нов съвместен европейски дълг. От друга страна, редица държави и Европейският парламент призовават за по-голям бюджет, който да отговори на новите предизвикателства пред Съюза.