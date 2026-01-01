Във връзка с обществените дискусии за застрахователните премии по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ за мотопеди и мотоциклети, Комисията за защита на потребителите счита за необходимо да внесе яснота относно правомощията на компетентните институции, се казва в позиция на КЗП.

Застрахователната дейност е част от небанковия финансов сектор и е предмет на специализирана правна уредба и надзор. Компетентният орган по отношение на застрахователите е Комисията за финансов надзор, която упражнява контрол върху поднадзорните си лица в рамките на предоставените ѝ от закона правомощия.

Започват проверки за необосновано поскъпване на застраховката „Гражданска отговорност“

Съгласно действащия Закон за въвеждане на еврото в РБ, КЗП следи за наличие на необосновано покачване на цените на стоки и услуги. Изключение правят икономическите сектори, в които действа специален регулатор. Такъв е случаят при предоставянето на застрахователни услуги, включително и задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ за мотопеди и мотоциклети, обяснява още КЗП.

Комисията за финансов надзор осъществява контрол върху поднадзорните й лица, каквито са застрахователите, по отношение спазване на изискванията на Закона за въвеждане на еврото в РБ и забраната за необосновано повишаване на цените на услугите в периода на двойното обозначаване.

Комисията за защита на потребителите подкрепя диалога между институциите, различните икономически субекти и представителите на различните общности с цел намиране на справедливо и устойчиво решение в интерес на потребителите, добавят от пресцентъра на КЗП.