Семейството на 12-годишната Ани от Варна получи ключовете за новия си дом, съобщиха от Общината.

Детето ще бъде настанено заедно със своите майка и баба в двустаен апартамент в широкия център на града, недалеч от училището на детето. Жилището е от фонд „Резервен“ на Общината и се отдава на основание Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища.

Община Варна

След като заместник-кметът Снежана Апостолова бе информирана за случая, свика спешна комисия за определяне на жилище за семейството от фонд „Резервен“, който се управлява от кмета. В края на миналата седмица кметът Благомир Коцев подписа и заповедта за настаняването на семейството.

Ани и майка й влязоха за първи път в новия си дом - апартамент, разположен на трети етаж с площ 77 кв. м. Жилището се състои от входно антре, дневна и кухня с трапезария, спалня, баня с тоалет, дрешник и балкон. Ани ще има самостоятелна стая, за каквато до скоро не е смеела да мечтае.

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Представител на общинската дирекция „Социални дейности“ предаде ключовете на майката на Ани - Николинка Николова. На емоционалното за семейството събитие присъстваха още народният представител от Варна Стела Николова и журналистът и граждански активист Татяна Кристи, които съвместно с екипа на Нова телевизия направиха случая на Ани достояние на широката общественост.

Община Варна

Предстои освежаващ ремонт и обзавеждане на жилището, за което със съдействието на Фондация „Открито сърце“ е събрана значителна част от необходимите средства. От фондацията са в контакт с фирма-изпълнител, която е поела ангажимент да завърши ремонта във възможно най-кратки срокове от две-три седмици и Ани и семейството й да влязат в новия си дом.

По-рано майката на детето подписа договора за наем в размер на 36,15 евро на месец, като съществува процедура чрез Дирекция „Социално подпомагане“ средствата за наема да бъдат поети от държавата.

Община Варна

Резервните жилища са предназначени да осигурят временно жилище за срок до две години, с възможност за удължаване с още две. След това, ако основанията за настаняване на лицата в резервно жилище не са отпаднали, по предложение на кмета на Варна Общински съвет може да вземе решение за прехвърляне на жилището във фонд "настаняване на наематели с установени жилищни нужди".

Припомняме, че въпреки тежката диагноза, Ани прекарва голяма част от живота си в болница. Тя самата нарича детското отделение на „Св. Марина“ свое „второ крило“. „В интензивното съм била поне три пъти, а в отделението за пневмонии - десетки пъти. Там ми е като втори дом“, споделя тя.

Лекарите, които я лекуват, описват случая ѝ и в научна публикация заради рядкостта на заболяването. Според тях детето се нуждае от постоянни грижи и строг контрол.

Същевременно семейството се сблъсква и с административни трудности - последното ТЕЛК решение определя 80% нетрудоспособност с чужда помощ за срок от една година, което според лекари не отразява реалното състояние.

Въпреки тежките медицински прогнози, новото общинско жилище дава на семейството първа реална надежда за по-добри условия на живот. Според лекарите подобряването на средата е ключово за състоянието на Ани.

Ако искате да помогнете на Ани и семейството ѝ, може да преведете средства по следната банкова сметка:

Банка: DSK BANK

IBAN: BG32STSA93000030922241

SWIFT: STSABGSF

Титуляр: Фондация „Открито сърце“

Open Heart Fund

Основание: Дарение за Ани от Варна