Москва е подложена на масирана атака с дронове. Кметът на руската столица Сергей Собянин непрекъснато съобщава, цитиран от ТАСС, за свалени безпилотни летателни апарати.

По изчисления на агенцията въз основа на данни, предоставени от Собянин, от 20:00 ч. московско (19:00 ч. българско) време вчера са били неутрализирани 270 дрона. Само днес са били свалени 113 апарата.

Три от четирите летища, които обслужват Москва - Внуково, Домодедово и "Жуковски", които по-рано бяха затворени, вече отново обслужват полети, но в координация със съответните органи, съобщиха от Росавиация.

Вчера Собянин обяви, че руската противовъздушна отбрана е прехванала 139 дрона, насочили се към Москва, в нощта на неделя срещу понеделник.

Тогава според Министерството на отбраната на Руската федерация Украйна е извършила най-голямата си атака с безпилотни летателни апарати от началото на войната преди близо 4 години и 9 месеца.

По данни на министерството руската противовъздушна отбрана е свалила 1336 украински дрона в 16 региона.

Предишният рекорд от 1254 унищожени апарата бе поставен едва на 29 октомври.