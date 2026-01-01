Не подкрепяме решението на правителството за размера на минималната работна заплата (МРЗ) от 660 евро, защото считаме, че той е определен по неясен механизъм и задаваме въпроса защо точно 660 евро, а не 672 евро, колкото беше таванът на МРЗ. Това каза народният представител от ГЕРБ-СДС Илиана Жекова пред журналисти в кулоарите на парламента по повод предложението на кабинета за 660 евро минимална работна заплата от 1 януари 2027 година. Проектът на постановление на Министерския съвет е публикуван в Портала за обществени консултации.

Правителството предлага 660 евро минимална заплата от 1 януари 2027 година

Още при входирането на промените в Кодекса на труда, свързани с определяне на МРЗ, от ГЕРБ-СДС заявихме своите резерви за разписания механизъм, добави Жекова.

Многократно по време на дебатите в пленарна зала и в комисия предупреждавахме, че има неяснота за самия механизъм, без да защитаваме досега действащия автоматичен механизъм, заяви народният представител от ГЕРБ-СДС Галя Василева. Призовавахме за по-конкретни текстове, защото по така написаните в момента текстове само Министерския съвет ще определя размера на МРЗ, когато няма съгласие между работодатели и синдикати, добави тя.

Като дясноконсервативна партия, винаги сме считали, че съществуващият досега автоматизъм за определянето на МРЗ на практика е в ущърб на българския бизнес, така че споделяме премахването на автоматизма, но в същото време имаме сериозни резерви по начина на определяне на МРЗ с механизма, който "Прогресивна България" предложи, каза народният представител от ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова.

Апелирахме управляващите да се вслушат в това, което предлагаме, за съжаление това не се получи и сега виждаме, че има напрежение и единият от синдикатите не подкрепи размера на МРЗ, добави тя. След като няма съгласие в рамките на социалния диалог с работодатели и синдикати, всичко остава в ръцете на управляващите и те ще направят такава МРЗ, каквато е изгодна за тях, посочи Петкова.

Попитана какъв очаква да е дефицитът, изготвен от правителството, Теменужка Петкова отговори: "изненадана съм, че в тази ситуация правителството не информира Народното събрание или поне Комисията по финанси за бюджетната рамка, която днес изпраща в Европейската комисия". България е в процедура по свръхдефицит и смятам, че трябваше да ни запознаят с основните параметри на бюджетната рамка, каза Петкова. Очакваме да чуем от Европейската комисия какви са параметрите, допълни тя.

По думите ѝ се дава заявка за свиване на дефицита, намаляване на дълга и на разходите, но никой не казва как и с колко ще се случи това. Категорично се потвърждава въвеждането на данък свръхпечалба, което е сериозен проблем за българския бизнес и това ще засегне печелившият и добре организиран бизнес, заяви Теменужка Петкова. Данъчните оценки на сградите ще бъдат увеличени, което ще доведе автоматично до увеличаване на данък сгради, коментира още тя.