Шофьор от Кърджали е пострадал при катастрофа на автомагистрала „Марица“. Мъжът е настанен за лечение в болницата в Свиленград, но няма опасност за живота му.

Произшествието е станало вчера в 7:43 часа на 95-ия километър на магистралата, в посока от Свиленград към Любимец. Автомобил „Фолксваген“, управляван от 62-годишния мъж от Кърджали, е бил ударен отзад от друг „Фолксваген“, шофиран от 48-годишен турски гражданин.

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Пострадалият водач е настанен в МБАЛ – Свиленград.

Пробите за употреба на алкохол и на двамата шофьори са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.