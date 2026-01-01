Водоподаването в столичния квартал „Надежда“ 2 ще бъде спряно заради ремонт на редуктор за налягане, съобщават от „Софийска вода“.

Очаква се водоподаването да бъде възстановено в рамките на днешния ден, сочи справка на сайта на „Софийска вода“.

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Подробна информация за хода на ремонтните дейности ще бъде публикувана на сайта на дружеството и в мобилното приложение „Моята вода“.

От „Софийска вода“ се извиняват на клиентите си за причинените временни неудобства.