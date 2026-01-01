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Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) затвори нерегламентиран обект за производство и съхранение на храни в село Дълго поле, област Пловдив, след постъпил сигнал.

При проверка на 13 октомври 2026 г., извършена от инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Пловдив, съвместно със служители на Териториалната дирекция на НАП – Пловдив, е открито работещо оборудване за производство на зеленчукови консерви, включително машини за печене и белене на чушки, както и хладилна камера. В нея са съхранявани замразени печени чушки и нарязани праскови, опаковани под вакуум.

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При проверката са установени още метални варели с доматена паста, както и готова продукция – лютеница, сладко от боровинки и печени люти чушки, натоварена в транспортно средство. На открито, върху дървен палет, са съхранявани бутилиран доматен сок, кьопоолу, печени чушки, кисели краставички и други консервирани храни.

Справка в Националния регистър на бизнес операторите и обектите за производство и търговия с храни е показала, че обектът не е регистриран съгласно Закона за храните.

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Издадени са разпореждания за забрана на дейността и за насочване към унищожаване на 1065 кг храни и 85,5 литра хранителни продукти без установен произход, етикети и/или маркировка. Предстои съставянето на акт за установяване на административно нарушение.

БАБХ продължава проверките с цел предотвратяване на нерегламентираното производство и разпространение на храни. При съмнения за нарушения гражданите могат да подават сигнали на горещия телефон 0700 12 299 или чрез онлайн формата „Подай сигнал“ на сайта на БАБХ.

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