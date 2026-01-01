Районният съд в Кюстендил наложи ефективно наказание от 11 месеца лишаване от свобода на мъж, признат за виновен за незаконно проникване в чуждо жилище през нощта.

Обвиняемият, който е осъждан, е извършил престъплението на 10 август 2026 г. около 22:00 часа. Той е влязъл в едноетажна масивна постройка на ул. „Александър Димитров“ в Кюстендил, след като прескочил входната врата на двора и разбил бравата на кухненската врата.

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За деянието съдът му наложи 11 месеца затвор при първоначален строг режим на изтърпяване. Според съдебното определение престъплението е извършено с пряк умисъл, а от него не са причинени имуществени вреди.

Районният съд, под председателството на съдия Мая Миленкова, е одобрил постигнатото между страните споразумение. То има последиците на влязла в сила присъда. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.