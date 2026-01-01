Два случая на притежание на наркотични вещества са установени при специализирана полицейска операция в района на Казанлък и Павел баня.

На 2 октомври 2026 г. в Казанлък полицейски служители установили у 19-годишен мъж 0,32 грама метамфетамин.

При друга проверка, извършена на 7 октомври на разклона за Павел баня, в лек автомобил били открити 5 грама марихуана. По информация на полицията 12-годишно момче заявило, че веществото е негово.

В действията участвали служители на Районното управление в Казанлък и техни колеги от участъка в Павел баня.

По двата случая са образувани бързи производства по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от Наказателния кодекс.